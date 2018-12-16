Видео дня: Перед матчем сборной Белоруссии вместо гимна включили хит группы «Песняры»

Хоккей 16 декабря 2018 17:33 Источник: Youtube

Перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии (6:1) произошел курьезный случай.

Организаторы товарищеского турнира «MECA Hockey Games», который прошел в Норвегии, ошиблись и включили вместо белорусского гимна известную песню «Касіў Ясь канюшыну» группы «Песняры».

Добавим, что в завершающем матче турнира сборная Белоруссии переиграла команду Венгрии со счетом 8:1.

По итогам «MECA Hockey Games» сборная Белоруссии с тремя баллами заняла третье место. Победу на турнире одержали норвежцы (9 очков). Вторыми стали хоккеисты сборной Франции (6). Команда Венгрии, проиграв все три матча, расположилась на последней строчке.