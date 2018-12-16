Милош Ржига: Необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    16-й тур
    окончен
    Фиорентина
    Эмполи
    3
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    окончен
    Сампдория
    Парма
    2
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    окончен
    Фрозиноне
    Сассуоло
    0
    2
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    окончен
    Ним
    Лилль
    2
    3
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    РБ Лейпциг
    Майнц
    4
    1
  • Испания - Примера
    16-й тур
    2-й тайм
    Эспаньол
    Бетис
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    перерыв
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    перерыв
    Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 20:00
    Кальяри
    Наполи
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 20:00
    Айнтрахт Ф
    Байер
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 20:30
    Уэска
    Вильярреал
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Рома
    Дженоа
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 22:45
    Леванте
    Барселона
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Лион
    Монако
    0
    0
    • Хоккей16 декабря 2018 18:46Источник: ТАСС

    Милош Ржига: Необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру

    Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги выступления команды на Кубке первого канала.

    - Турнир показал, что мы играем волнами. Сначала играем лучше соперника, не забиваем свои моменты, а потом из-за одной ошибки упускаем преимущество. Однако уровень некоторых наших игроков не соответствует исполнителям других сборных.

    Нельзя сказать, что сборная России сильнее других команд, шведы и финны тоже хороши. Что касается организации турнира, то все в порядке. Однако, по моему мнению, необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру, - приводит слова Ржиги ТАСС.

    Напомним, что по итогам турнира сборная Чехии, набрав два очка, заняла четвертое место в турнирной таблице.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная чехии по хоккею#ржига милош
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта