Милош Ржига: Необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру

Хоккей 16 декабря 2018 18:46 Источник: ТАСС

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги выступления команды на Кубке первого канала.

- Турнир показал, что мы играем волнами. Сначала играем лучше соперника, не забиваем свои моменты, а потом из-за одной ошибки упускаем преимущество. Однако уровень некоторых наших игроков не соответствует исполнителям других сборных.

Нельзя сказать, что сборная России сильнее других команд, шведы и финны тоже хороши. Что касается организации турнира, то все в порядке. Однако, по моему мнению, необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру, - приводит слова Ржиги ТАСС.

Напомним, что по итогам турнира сборная Чехии, набрав два очка, заняла четвертое место в турнирной таблице.