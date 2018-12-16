Милош Ржига: Необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги выступления команды на Кубке первого канала.
- Турнир показал, что мы играем волнами. Сначала играем лучше соперника, не забиваем свои моменты, а потом из-за одной ошибки упускаем преимущество. Однако уровень некоторых наших игроков не соответствует исполнителям других сборных.
Нельзя сказать, что сборная России сильнее других команд, шведы и финны тоже хороши. Что касается организации турнира, то все в порядке. Однако, по моему мнению, необходимо предоставлять сборным больше времени на подготовку к турниру, - приводит слова Ржиги ТАСС.
Напомним, что по итогам турнира сборная Чехии, набрав два очка, заняла четвертое место в турнирной таблице.