Россия разгромила Финляндию на «Газпром Арене» и выиграла Кубок Первого канала

Хоккей 16 декабря 2018 19:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Матч установил рекорд посещаемости хоккейных игр в отечественном хоккее.

Сборная России одержала победу над Финляндией (5:0) в матче третьего тура второго этапа Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

За минуту до конца первого периода счет в матче открыл форвард ЦСКА Кирилл Капризов. После перерыва с интервалом в три минуты в воротах финского голкипера Йони Ортио побывало еще три шайбы. Причем авторами голов стали защитники Василий Токранов (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА) и Владислав Гавриков (СКА). А окончательный счет установил на 55-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко.

В воротах сборной России «на ноль» сыграл голкипер СКА Игорь Шестеркин.

Таким образом, одержав три победы, сборная России выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

В общей таблице Еврохоккейтура сборная России, в ноябре победившая на Кубке Карьяла в Хельсинки, также лидирует с 14 очками. У Финляндии – десять очков и второе место.

Третий этап пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

Отметим, что матч на футбольном стадионе «Зенита» посетили 71 381 человек, что стало новым рекордом в истории отечественного хоккея.

Европейский рекорд сохранил за собой матч Германия – США на чемпионате мира 2010 году. Ту игру на трибунах стадиона «Шальке» в Гельзенкирхене смотрели более 77 тысяч зрителей.

Санкт-Петербург

Еврохоккейтур

2-й этап

Кубок Первого канала

3-й тур

Россия – Финляндия – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: 1:0 Капризов (Григоренко, 19.03), 2:0 Токранов (Гусев, Плотников, 25.28, б.), 3:0 Нестеров (Кузьменко, 29.25), 4:0 Гавриков (Барабанов, Токранов, 30.10), 5:0 Григоренко (Шалунов, Блажиевский, 54.15).

Россия: Шестеркин; Нестеров – Блажиевский, Гавриков – Токранов, Антипин – Елесин (2), Педан (2) – Василевский; Григоренко – Локтионов – Капризов, Гусев – Прохоркин – Барабанов, Кадейкин – Андронов – Плотников, Кузьменко – Каблуков – Кетов-к.

Вратари: Шестеркин – Ортио. Штраф: 6-8. Броски: 28-22