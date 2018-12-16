Россия разгромила Финляндию на «Газпром Арене» и выиграла Кубок Первого канала - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 19:36Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Россия разгромила Финляндию на «Газпром Арене» и выиграла Кубок Первого канала

    Матч установил рекорд посещаемости хоккейных игр в отечественном хоккее.

    Сборная России одержала победу над Финляндией (5:0) в матче третьего тура второго этапа Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    За минуту до конца первого периода счет в матче открыл форвард ЦСКА Кирилл Капризов. После перерыва с интервалом в три минуты в воротах финского голкипера Йони Ортио побывало еще три шайбы. Причем авторами голов стали защитники Василий Токранов (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА) и Владислав Гавриков (СКА). А окончательный счет установил на 55-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко.

    В воротах сборной России «на ноль» сыграл голкипер СКА Игорь Шестеркин.

    Таким образом, одержав три победы, сборная России выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

    В общей таблице Еврохоккейтура сборная России, в ноябре победившая на Кубке Карьяла в Хельсинки, также лидирует с 14 очками. У Финляндии – десять очков и второе место.

    Третий этап пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

    Отметим, что матч на футбольном стадионе «Зенита» посетили 71 381 человек, что стало новым рекордом в истории отечественного хоккея.

    Европейский рекорд сохранил за собой матч Германия – США на чемпионате мира 2010 году. Ту игру на трибунах стадиона «Шальке» в Гельзенкирхене смотрели более 77 тысяч зрителей.

    Санкт-Петербург
    Еврохоккейтур
    2-й этап
    Кубок Первого канала
    3-й тур

    Россия – Финляндия – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

    Голы: 1:0 Капризов (Григоренко, 19.03), 2:0 Токранов (Гусев, Плотников, 25.28, б.), 3:0 Нестеров (Кузьменко, 29.25), 4:0 Гавриков (Барабанов, Токранов, 30.10), 5:0 Григоренко (Шалунов, Блажиевский, 54.15).

    Россия: Шестеркин; Нестеров – Блажиевский, Гавриков – Токранов, Антипин – Елесин (2), Педан (2) – Василевский; Григоренко – Локтионов – Капризов, Гусев – Прохоркин – Барабанов, Кадейкин – Андронов – Плотников, Кузьменко – Каблуков – Кетов-к.

    Вратари: Шестеркин – Ортио. Штраф: 6-8. Броски: 28-22

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