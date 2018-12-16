Игорь Шестеркин: Сухарь никак не греет, главное – победа сборной России - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 20:46Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Игорь Шестеркин: Сухарь никак не греет, главное – победа сборной России

    Россия выиграла у Финляндии на футбольном стадионе «Зенита».

    Голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестеркин подвел итоги матча с Финляндией (5:0) в третьем туре второго этапа Еврохоккейтура «Кубка Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    «Что было самое сложное в сегодняшнем матче? Начало, – приводит «Р-Спорт» слова Шестеркина. – Сухарь? Никак это не греет, самое главное – победа сборной России».

    Напомним, сборная России, одержав три победу, выиграла домашний этап Евротура и лидирует в общем зачете, опережая на четыре очка Финляндию.

    Голы в матче забили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

    По официальным данным матч посетили 71 381 человек.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#шестеркин игорь
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