Игорь Шестеркин: Сухарь никак не греет, главное – победа сборной России

Хоккей 16 декабря 2018 20:46 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Россия выиграла у Финляндии на футбольном стадионе «Зенита».

Голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестеркин подвел итоги матча с Финляндией (5:0) в третьем туре второго этапа Еврохоккейтура «Кубка Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Что было самое сложное в сегодняшнем матче? Начало, – приводит «Р-Спорт» слова Шестеркина. – Сухарь? Никак это не греет, самое главное – победа сборной России».

Напомним, сборная России, одержав три победу, выиграла домашний этап Евротура и лидирует в общем зачете, опережая на четыре очка Финляндию.

Голы в матче забили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

По официальным данным матч посетили 71 381 человек.