Сергей Андронов: Пока нет ощущения, что это был исторический момент

Хоккей 16 декабря 2018 20:51 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Россия выиграла у Финляндии на футбольном стадионе «Зенита».

Форвард сборной России по хоккею Сергей Андронов прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в третьем туре второго этапа Еврохоккейтура «Кубка Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Хорошая атмосфера, много людей, – приводит «Р-Спорт» слова Андронова. – Всегда хорошо, когда много народу, болельщиков. Тогда интереснее играть.

Пока нет ощущения, что это был исторический момент, может быть, позже оно появится.

Лед? В первом периоде он немножко перемороженный был, потом уже привыкли».

Напомним, сборная России, одержав три победу, выиграла домашний этап Евротура и лидирует в общем зачете, опережая на четыре очка Финляндию.

Голы в матче забили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

По официальным данным матч посетили 71 381 человек.