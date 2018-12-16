Никита Гусев: Хотели выиграть как можно более уверенно - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 21:44Источник: «Р-Спорт»

    Никита Гусев: Хотели выиграть как можно более уверенно

    Нападающий сборной России Никита Гусев – о победе над командой Финляндии (5:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

    «Я себя отлично ощущал, мне очень понравилась игра, понравилось, что было так много болельщиков. Выходишь на каждую смену и стараешься сыграть как можно лучше.

    Волнения не было, но надо было привыкнуть к площадке, ко льду, к освещению, потому что оно отличается от обычного.

    Лед? Все отлично, но надо было привыкнуть к нему. Праздник хоккея это был, мы хотели выиграть как можно более уверенно», – приводит слова Гусева «Р-Спорт».

    Напомним, сборная России одержала три победы и выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#гусев никита
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