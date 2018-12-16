Сергей Плотников: Матч с финнами – один из лучших, в котором мне удалось играть - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 22:20Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

    Сергей Плотников: Матч с финнами – один из лучших, в котором мне удалось играть

    Нападающий сборной России Сергей Плотников – о победе над командой Финляндии (5:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

    – В таких матчах все зависит от качества льда, сегодня он был хороший, – приводит слова Плотникова официальный сайт ФХР. – Большое количество зрителей, атмосфера немного необычная, из-за трибун казалось, что площадка больше, чем на самом деле. На крышу даже не смотрели. Не знаю, стал ли лед лучше от того, что она была закрыта, нам каталось легко.

    Нестеров перед стартом Кубка Первого канала сказал, что нужно выигрывать домашний турнир. Эту задачу никто не отменял. Мы ее выполнили.

    – Что чувствуете, когда смотрите со льда на трибуны, где шумят 70 тысяч зрителей?
    – Потрясающие эмоции. Один из лучших матчей, в которых мне удалось играть. Хотелось бы, чтобы подобных игр было больше. Людям нравится, а мы в свою очередь стараемся играть для зрителей.

    – Говорят, что футбол – спорт номер в России. Так ли это?
    – Мне кажется, ответ простой, хоккей – номер один, – заключил Плотников.

    Напомним, сборная России одержала три победы и выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#плотников сергей
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