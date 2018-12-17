«Калгари» вышел в лидеры конференции, разгромив на выезде «Сент-Луис» - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 01:39Источник: «Советский спорт»

    «Калгари» вышел в лидеры конференции, разгромив на выезде «Сент-Луис»

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на выезде разгромил «Сент-Луис» со счетом 7:2.

    У победителей встречи по две шайбы забросили Алан Куин (18-я, 58-я минуты) и Джонни Годро (25, 56), а также по разу отличились Мэттью Ткачук (5), Элиас Линдхольм (10) и Марк Джордано (16), а у хозяев льда отличились Оскар Сундквист (22) и Тайлер Бозак (38).

    «Калгари» одержал третью победу кряду и с 46 очками вышел на первое место в Западной конференции, а «Сент-Луис» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 28 очков.

    В следующем матче «Флэймз» 19 декабря на выезде сыграют с «Далласом», а «Блюзмены» в тот же день встретятся с «Эдмонтоном».

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