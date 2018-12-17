"Сан-Хосе" уверенно обыграл "Чикаго"

Хоккей 17 декабря 2018 06:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхокс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» (3:7).

Голами в составе победителей отметились семь разных игроков: Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Эвандер Кейн, Баркли Гудроу, Логан Кутюр, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. У «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Брендан Перлини.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Для «Акул» это четвертая подряд победа, они поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Чикаго» (26) – идет на 14-м месте. У команды 10 поражений в 11 последних встречах.