"Сан-Хосе" уверенно обыграл "Чикаго" - Советский спорт
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    3-й период
    Ванкувер Кэнакс
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    • Хоккей17 декабря 2018 06:58Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    "Сан-Хосе" уверенно обыграл "Чикаго"

    В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхокс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» (3:7).

    Голами в составе победителей отметились семь разных игроков: Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Эвандер Кейн, Баркли Гудроу, Логан Кутюр, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. У «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Брендан Перлини.

    Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не принимал участия во встрече из-за травмы.

    Для «Акул» это четвертая подряд победа, они поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Чикаго» (26) – идет на 14-м месте. У команды 10 поражений в 11 последних встречах.

    #хк чикаго блэкхокс#хк сан-хосе шаркс#нхл
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