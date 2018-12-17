Гол Кучерова не помог "Тампе" обыграть "Виннипег" - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 07:29Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Гол Кучерова не помог "Тампе" обыграть "Виннипег"

    В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме уступил «Виннипег Джетс» (4:5).

    Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев. По ходу матча «Тампа» трижды вела в счете, но преимущество не удержала.

    Российский нападающий «Молнии» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 14-й в нынешнем сезоне. Защитник Михаил Сергачев отдал голевой пас.

    Победная серия «Тампы» прервалась на 8 матчах, тем не менее, команда осталась во главе Восточной конференции. «Виннипег» выиграл 5-ю встречу кряду и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции.

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