Кенневилл может сменить Хэкстола на посту главного тренера "Филадельфии"

Хоккей 17 декабря 2018 10:21 Источник: «Газета.Ru»

Руководство «Филадельфии Флайерз» думает над увольнением главного тренера команды Дэйва Хэкстола.

По информации Courier Post Online, в управлении клуба хотят заменить наставника бывшим рулевым "Чикаго Блэкхокс" Джоэлем Кенневиллем.

На данный момент "Флайерз" занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 28 очков в 31 игре, напоминает "Газета.ру".

Впрочем, сам Кенневилл не подтвердил факт переговоров с "Летчиками".

Напомним, в конце ноября был снят со своего поста генеральный менеджер "Флайерз" Рон Хекстолл. Его заменил бывший управляющий "Миннесоты" Чак Флэтчер.