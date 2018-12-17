Кенневилл может сменить Хэкстола на посту главного тренера "Филадельфии"

Руководство «Филадельфии Флайерз» думает над увольнением главного тренера команды Дэйва Хэкстола.
По информации Courier Post Online, в управлении клуба хотят заменить наставника бывшим рулевым "Чикаго Блэкхокс" Джоэлем Кенневиллем.
На данный момент "Флайерз" занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 28 очков в 31 игре, напоминает "Газета.ру".
Впрочем, сам Кенневилл не подтвердил факт переговоров с "Летчиками".
Напомним, в конце ноября был снят со своего поста генеральный менеджер "Флайерз" Рон Хекстолл. Его заменил бывший управляющий "Миннесоты" Чак Флэтчер.