Подколзин вошел в символическую сборную Мирового кубка вызова

Хоккей 17 декабря 2018 13:35 Автор: Липкин Антон

Юниорская сборная России заняла на турнире второе место.

Три игрока юниорской сборной России (U18) включены организаторами Мирового кубка вызова в символическую сборную турнира, который завершился в канадском Боннивиле.

В число лучших попали: голкипер Ярослав Аскаров, а также форварды Илья Николаев и Василий Подколзин.

На счету Аскарова один сухой матч и пять пропущенных шайб в четырех играх. Подколзин набрал 8 (3+5) очков и стал лучшим бомбардиром турнира, у Николаева – 6 (1+5) очков.

Кроме того, в символическую сборную вошли защитник Ронни Эттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), который был признан самым ценным игроком.

🌟#WJAC All-Star Team🌟

G: Yaroslav Askarov 🇷🇺

D: Ronnie Attard 🇺🇸

D: @tjlloyd_7 🇨🇦

F: Bobby Brink 🇺🇸

F: Ilya Nikolaev 🇷🇺

F: Vasily Podkolzin 🇷🇺 — World Junior A Challenge (@HC_WJAC) December 17, 2018

Напомним, накануне сборная России проиграла США (0:2) в финальном матче.