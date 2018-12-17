Подколзин вошел в символическую сборную Мирового кубка вызова - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 13:35Автор: Липкин Антон

    Подколзин вошел в символическую сборную Мирового кубка вызова

    Юниорская сборная России заняла на турнире второе место.

    Три игрока юниорской сборной России (U18) включены организаторами Мирового кубка вызова в символическую сборную турнира, который завершился в канадском Боннивиле.

    В число лучших попали: голкипер Ярослав Аскаров, а также форварды Илья Николаев и Василий Подколзин.

    На счету Аскарова один сухой матч и пять пропущенных шайб в четырех играх. Подколзин набрал 8 (3+5) очков и стал лучшим бомбардиром турнира, у Николаева – 6 (1+5) очков.

    Кроме того, в символическую сборную вошли защитник Ронни Эттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), который был признан самым ценным игроком.

    Напомним, накануне сборная России проиграла США (0:2) в финальном матче.

    #Мировой кубок вызова#юниорская сборная россии по хоккею#аскаров ярослав#николаев илья#подколзин василий#эттард ронни#ллойд ти джей#бринк бобби
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