Подколзин вошел в символическую сборную Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России заняла на турнире второе место.
Три игрока юниорской сборной России (U18) включены организаторами Мирового кубка вызова в символическую сборную турнира, который завершился в канадском Боннивиле.
В число лучших попали: голкипер Ярослав Аскаров, а также форварды Илья Николаев и Василий Подколзин.
На счету Аскарова один сухой матч и пять пропущенных шайб в четырех играх. Подколзин набрал 8 (3+5) очков и стал лучшим бомбардиром турнира, у Николаева – 6 (1+5) очков.
Кроме того, в символическую сборную вошли защитник Ронни Эттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), который был признан самым ценным игроком.
🌟#WJAC All-Star Team🌟— World Junior A Challenge (@HC_WJAC) December 17, 2018
G: Yaroslav Askarov 🇷🇺
D: Ronnie Attard 🇺🇸
D: @tjlloyd_7 🇨🇦
F: Bobby Brink 🇺🇸
F: Ilya Nikolaev 🇷🇺
F: Vasily Podkolzin 🇷🇺
Напомним, накануне сборная России проиграла США (0:2) в финальном матче.