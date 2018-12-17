Евгений Савин: Билялетдинов говорит, что я хитрый: захотел в состав, не пройдя сборов - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 13:45Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

    Евгений Савин: Билялетдинов говорит, что я хитрый: захотел в состав, не пройдя сборов

    Бывший футболист тренируется с «Ак Барсом».

    Бывший футболист Евгений Савин, подписавший профессиональный контракт с хоккейным «Ак Барсом», рассказал о своем возможном участии в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

    – Я буду на игре, но в каком качестве – пока секрет, – приводит слова Савина официальный сайт КХЛ. – Могу сказать, что материал для моего блога «КраСава» получился просто фантастический. Несколько дней настоящих тренировок и жизни вместе с командой-чемпионом. Совсем скоро мы начнем монтировать видео, и буду готов запилить его на свой канал.

    – Какой вердикт вынес Зинэтула Билялетдинов?
    – Он подкалывает меня. Говорит, что я хитрый: захотел в основной состав, не пройдя сборов. Но я расценил это как предложение. Не исключаю, что летом отправлюсь с «Ак Барсом» вкалывать на предсезонке. Так что моя история с Казанью – с продолжением!

    Напомним, «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в понедельник. Начало матча – 19:00 (мск).

    #кхл#хк ак барс#хк автомобилист#савин евгений#билялетдинов зинэтула
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