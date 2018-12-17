Игорь Захаркин: Когда вырастет авторитет Кучерова в НХЛ, он станет большим явлением российского игрока - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 14:28Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

    Игорь Захаркин: Когда вырастет авторитет Кучерова в НХЛ, он станет большим явлением российского игрока

    Форвард проводит шестой сезон в «Тампе-Бэй».

    Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин высказался о форварде «Тампы-Бэй» Никите Кучерове.

    «Это очень самобытный и блестящий форвард, – приводит слова Захаркина официальный сайт телеканала «360°». – Когда вырастет его авторитет в НХЛ, а он становится только больше, то это будет реальный лидер, это будет большое явление российского игрока в НХЛ».

    В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего «молний» 48 (14+34) очков при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафа в 34 матчах регулярного чемпионата.

    Кучеров, выступающий за «Тампу-Бэй» с 2013 года, занимает четвертое место в списках лучших бомбардиров и лучших ассистентов сезона.

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