Игорь Захаркин: Когда вырастет авторитет Кучерова в НХЛ, он станет большим явлением российского игрока

Хоккей 17 декабря 2018 14:28 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Форвард проводит шестой сезон в «Тампе-Бэй».

Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин высказался о форварде «Тампы-Бэй» Никите Кучерове.

«Это очень самобытный и блестящий форвард, – приводит слова Захаркина официальный сайт телеканала «360°». – Когда вырастет его авторитет в НХЛ, а он становится только больше, то это будет реальный лидер, это будет большое явление российского игрока в НХЛ».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего «молний» 48 (14+34) очков при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафа в 34 матчах регулярного чемпионата.

Кучеров, выступающий за «Тампу-Бэй» с 2013 года, занимает четвертое место в списках лучших бомбардиров и лучших ассистентов сезона.