Алексей Морозов: У Кучерова большие шансы на MVP сезона - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 14:37Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

    Алексей Морозов: У Кучерова большие шансы на MVP сезона

    Российский форвард выступает в НХЛ с 2013 года.

    Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов высказался о перспективах форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова стать самым ценным игроком сезона.

    «Кучеров сильный в целом, – приводит слова Морозова официальный сайт телеканала «360°». – У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и он за счет сильных умеет компенсировать слабые.

    Шансы на MVP у него большие. Если будет с командой выигрывать, продолжать так же играть, то все шансы у него есть».

    Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Кучеров набрал 48 (14+34) очков в 34 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафа. Он идет на четвертом месте в списках лучших бомбардиров и ассистентов сезона.

    Кучеров выступает за «Тампу-Бэй» с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету было 100 (39+61) очков в 80 матчах.

    #нхл#хк тампа-бэй лайтнинг#морозов алексей#кучеров никита
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