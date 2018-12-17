Алексей Морозов: У Кучерова большие шансы на MVP сезона

Хоккей 17 декабря 2018 14:37 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Российский форвард выступает в НХЛ с 2013 года.

Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов высказался о перспективах форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова стать самым ценным игроком сезона.

«Кучеров сильный в целом, – приводит слова Морозова официальный сайт телеканала «360°». – У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и он за счет сильных умеет компенсировать слабые.

Шансы на MVP у него большие. Если будет с командой выигрывать, продолжать так же играть, то все шансы у него есть».

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Кучеров набрал 48 (14+34) очков в 34 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафа. Он идет на четвертом месте в списках лучших бомбардиров и ассистентов сезона.

Кучеров выступает за «Тампу-Бэй» с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету было 100 (39+61) очков в 80 матчах.