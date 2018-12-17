«Витязь» расторг контракт с Хривиком - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 16:27Источник: ХК «Витязь»Автор: Липкин Антон

    «Витязь» расторг контракт с Хривиком

    Словак покидает подмосковный клуб.

    Форвард «Витязя» Марек Хривик завершил выступление за команду, сообщает официальный сайт клуба.

    Контракт 27-летнего словака, который был рассчитан до 2020 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

    В нынешнем сезоне Хривик набрал 15 (8+7) очков в 26 матчах в регулярном чемпионате КХЛ при показателе полезности «0» и четырех минутах штрафа.

    С 2009 года форвард выступал в Северной Америке. В НХЛ он провел 24 матча за «Рейнджерс» и «Калгари» и отметился тремя результативными передачами.

    В АХЛ на его счету 350 матчей и 198 (72+126) очков за «Коннектикут Уэйл», «Хартфорд Вулф Пэк» и «Стоктон Хит».

    #кхл#хк витязь#хривик марек
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