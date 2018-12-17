«Витязь» расторг контракт с Хривиком

Хоккей 17 декабря 2018 16:27 Источник: ХК «Витязь» Автор: Липкин Антон

Словак покидает подмосковный клуб.

Форвард «Витязя» Марек Хривик завершил выступление за команду, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 27-летнего словака, который был рассчитан до 2020 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне Хривик набрал 15 (8+7) очков в 26 матчах в регулярном чемпионате КХЛ при показателе полезности «0» и четырех минутах штрафа.

С 2009 года форвард выступал в Северной Америке. В НХЛ он провел 24 матча за «Рейнджерс» и «Калгари» и отметился тремя результативными передачами.

В АХЛ на его счету 350 матчей и 198 (72+126) очков за «Коннектикут Уэйл», «Хартфорд Вулф Пэк» и «Стоктон Хит».