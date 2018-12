Овечкин - первая звезда недели в НХЛ

Первой звездой недели стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший семь шайб в трех играх недели. Отметим, что российский форвард «Кэпиталз» второй раз в карьере оформил два хет-трика подряд.

Второй звездой был признан форвард «Виннипега» Марк Шайфли, записавший в актив 11 (5+6) очков в четырех встречах.

Третье место занял нападающий «Баффало» Джек Айкел, заработавший 9 (5+4) баллов в четырех матчах за «Сэйбрз».

Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:

⭐ @ovi8: 7-0—7 in 3 GP, B2B Hat Tricks

⭐⭐ @markscheifele55: 5-6—11 in 4 GP, B2B OT Goals

⭐⭐⭐ @Jackeichel15: 5-4—9 in 4 GP pic.twitter.com/h43RFmOl4u