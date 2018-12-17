Гол Никитина принес «Трактору» победу над «Нефтехимиком»

Хоккей 17 декабря 2018 21:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Ефимов Андрей

Хоккеисты «Трактора» переиграли «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе челябинской команды на 6-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился защитник Никита Никитин, не забивавший до этого на протяжении 20 матчей.

Отметим, что голкипер «Трактора» Василий Демченко отразил 37 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Трактор», набрав 37 очков, расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 34 балла, занимает десятое место.

В следующем матче «Трактор» в гостях встретится с «Торпедо», а «Нефтехимик» на своем льду сыграет против «Автомобилиста».