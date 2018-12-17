«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Хоккей 17 декабря 2018 21:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Ефимов Андрей

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведо (12-я минута), Артем Михеев (27, 42). В составе «Автомобилиста» отличился забил Найджел Доус (4).

После этой победы «Ак Барс», набрав 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист», имея в активе 63 балла, занимает первое место.

В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет против «Металлурга», а «Автомобилист» на выезде встретится с «Нефтехимиком».