«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом» - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 21:28Источник: «Советский спорт»Автор: Ефимов Андрей

    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

    Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

    В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведо (12-я минута), Артем Михеев (27, 42). В составе «Автомобилиста» отличился забил Найджел Доус (4).

    После этой победы «Ак Барс», набрав 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист», имея в активе 63 балла, занимает первое место.

    В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет против «Металлурга», а «Автомобилист» на выезде встретится с «Нефтехимиком».

    #кхл#хк ак барс#хк автомобилист
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