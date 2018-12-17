Ковальчук приступил к тренировкам на льду

Хоккей 17 декабря 2018 22:07 Источник: Twitter.com

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук приступил к ледовым тренировкам.

Как сообщает в своем Twitter журналист Лиза Диллман, российский форвард «Кингз» пока занимается без физического контакта.

Kovalchuk and Clifford on the ice

Both wearing red jerseys — lisa dillman (@reallisa) 17 декабря 2018 г.

Напомним, россиянин выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук провел 25 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал девять голевых передач при показателе полезности «-13».

Ранее сообщалось, что руководство «Лос-Анджелеса» может обменять российского нападающего в «Бостон».