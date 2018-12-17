Ковальчук приступил к тренировкам на льду - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 22:07Источник: Twitter.com

    Ковальчук приступил к тренировкам на льду

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук приступил к ледовым тренировкам.

    Как сообщает в своем Twitter журналист Лиза Диллман, российский форвард «Кингз» пока занимается без физического контакта.

    Напомним, россиянин выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук провел 25 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал девять голевых передач при показателе полезности «-13».

    Ранее сообщалось, что руководство «Лос-Анджелеса» может обменять российского нападающего в «Бостон».

    #нхл#хк лос-анджелес кингз#ковальчук илья
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