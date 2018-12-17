Зинэтула Билялетдинов: Несмотря на то, что пропустили сначала, мы не остановились и добились своего - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 22:26Источник: ХК «Ак Барс»

    Зинэтула Билялетдинов: Несмотря на то, что пропустили сначала, мы не остановились и добились своего

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

    – Добротный матч, ребята играли с хорошей отдачей и настроением. Несмотря на то, что пропустили сначала, мы не остановились, продолжили работать и добились своего.

    – У Артема Михеева дубль, он прогрессирует. За счет чего ему это удается?
    – За счет терпения и работы, большого желания. У него есть хорошие качества, они развиваются, это здорово.

    – Можете назвать его качества?
    – У него достаточно много качеств. Во-первых, это трудолюбие и терпение, это очень важно. Несмотря на то, что Артем не первый год в команде, мы его то в «Барсе» смотрим, то здесь, а он руки не опускает и работает. Это ему помогает. Ну, и игровое мышление – мы считаем, оно очень хорошее, - приводит слова Билялетдинов пресс-служба команды.

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