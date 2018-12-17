Зинэтула Билялетдинов: Несмотря на то, что пропустили сначала, мы не остановились и добились своего

Хоккей 17 декабря 2018 22:26 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

– Добротный матч, ребята играли с хорошей отдачей и настроением. Несмотря на то, что пропустили сначала, мы не остановились, продолжили работать и добились своего.

– У Артема Михеева дубль, он прогрессирует. За счет чего ему это удается?

– За счет терпения и работы, большого желания. У него есть хорошие качества, они развиваются, это здорово.

– Можете назвать его качества?

– У него достаточно много качеств. Во-первых, это трудолюбие и терпение, это очень важно. Несмотря на то, что Артем не первый год в команде, мы его то в «Барсе» смотрим, то здесь, а он руки не опускает и работает. Это ему помогает. Ну, и игровое мышление – мы считаем, оно очень хорошее, - приводит слова Билялетдинов пресс-служба команды.