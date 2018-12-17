Андрей Мартемьянов: «Ак Барс» нам ничего не дал сделать в атаке

Хоккей 17 декабря 2018 22:29 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением об игре с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

– Хочу поздравить команду соперника с заслуженной победой. К нашему сожалению, нам ничего не дали сделать в атаке. У «Ак Барса» очень грамотная и жесткая оборона. Мы попытались переломить ход матча, но, к сожалению, у нас бойцов, мужиков, маловато оказалось. С таким соперником нужно играть более уверенно, более нагло. В оправдание нашей игры у меня нет слов.

– Вы второй раз в сезоне проиграли «Ак Барсу». Чем так неудобен соперник?

– Мужиковатее команда. На прошлом месте работы я семь матчей провёл против «Ак Барса», поэтому мы прекрасно понимаем, что из себя представляет эта команда. Будем дальше думать, как противостоять сопернику.

– Григорий Мишарин пропустил половину матча, это связано с травмой?

– Нет, по игровым качествам.

– Как оцените дебют Кирилла Кольцова?

– Я считаю, что он отлично отыграл, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Ак Барса».