Андрей Мартемьянов: «Ак Барс» нам ничего не дал сделать в атаке - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 22:29Источник: ХК «Ак Барс»

    Андрей Мартемьянов: «Ак Барс» нам ничего не дал сделать в атаке

    Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением об игре с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

    – Хочу поздравить команду соперника с заслуженной победой. К нашему сожалению, нам ничего не дали сделать в атаке. У «Ак Барса» очень грамотная и жесткая оборона. Мы попытались переломить ход матча, но, к сожалению, у нас бойцов, мужиков, маловато оказалось. С таким соперником нужно играть более уверенно, более нагло. В оправдание нашей игры у меня нет слов.

    – Вы второй раз в сезоне проиграли «Ак Барсу». Чем так неудобен соперник?
    – Мужиковатее команда. На прошлом месте работы я семь матчей провёл против «Ак Барса», поэтому мы прекрасно понимаем, что из себя представляет эта команда. Будем дальше думать, как противостоять сопернику.

    – Григорий Мишарин пропустил половину матча, это связано с травмой?
    – Нет, по игровым качествам.

    – Как оцените дебют Кирилла Кольцова?
    – Я считаю, что он отлично отыграл, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Ак Барса».

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