Боб Хартли: Возможно, это был один из лучших матчей «Авангарда»

Хоккей 17 декабря 2018 23:42 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2 ОТ).

- Обе команды сегодня действительно показали отличную игру. Возможно, это был один из лучших матчей, которые мы провели. Просто нереальное большинство было в концовке, и игра могла повернуться в любую сторону. Очень большую работу ребята проделали при нейтрализации меньшинства: и Бобков, и спецбригады отлично себя показали, и в овертайме справились.

Конечно же, мы знали, как хорошо «Йокерит» действует в большинстве, поэтому очень важно было грамотно нейтрализовать меньшинство. Нельзя не отметить и победный гол Зернова. Я горжусь своими ребятами, характером, который они продемонстрировали, и очень рад победе. Думаю, что наша игра улучшалась по мере того, как развивался матч, - цитирует Хартли пресс-служба клуба.