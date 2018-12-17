Боб Хартли: Возможно, это был один из лучших матчей «Авангарда» - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 23:42Источник: ХК «Авангард»

    Боб Хартли: Возможно, это был один из лучших матчей «Авангарда»

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2 ОТ).

    - Обе команды сегодня действительно показали отличную игру. Возможно, это был один из лучших матчей, которые мы провели. Просто нереальное большинство было в концовке, и игра могла повернуться в любую сторону. Очень большую работу ребята проделали при нейтрализации меньшинства: и Бобков, и спецбригады отлично себя показали, и в овертайме справились.

    Конечно же, мы знали, как хорошо «Йокерит» действует в большинстве, поэтому очень важно было грамотно нейтрализовать меньшинство. Нельзя не отметить и победный гол Зернова. Я горжусь своими ребятами, характером, который они продемонстрировали, и очень рад победе. Думаю, что наша игра улучшалась по мере того, как развивался матч, - цитирует Хартли пресс-служба клуба.

    #кхл#хартли боб#хк авангард#хк йокерит
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