Лаури Марьямяки: Доволен, как «Йокерит» играл в первом и во втором периодах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Аталанта
    Лацио
    1
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    перерыв
    Алавес
    Атлетик Б
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 00:00
    Франция
    Норвегия
    0
    0
    • Хоккей17 декабря 2018 23:50Источник: ХК «Авангард»

    Лаури Марьямяки: Доволен, как «Йокерит» играл в первом и во втором периодах

    Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).

    - Я очень доволен, как команда играла в первом и во втором периодах. Счет мог быть совсем другим, но хозяева сегодня сыграли очень результативно, использовали свои моменты. Считаю, что «Авангард» сегодня играл в третьем периоде лучше, чем мы. Нам есть над чем поработать как в большинстве, так и в меньшинстве. Я более или менее доволен сегодняшним матчем, - цитирует Марьямяки пресс-служба «Авангарда».

    #кхл#марьямяки лаури#хк йокерит#хк авангард
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта