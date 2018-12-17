Лаури Марьямяки: Доволен, как «Йокерит» играл в первом и во втором периодах

Хоккей 17 декабря 2018 23:50 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).

- Я очень доволен, как команда играла в первом и во втором периодах. Счет мог быть совсем другим, но хозяева сегодня сыграли очень результативно, использовали свои моменты. Считаю, что «Авангард» сегодня играл в третьем периоде лучше, чем мы. Нам есть над чем поработать как в большинстве, так и в меньшинстве. Я более или менее доволен сегодняшним матчем, - цитирует Марьямяки пресс-служба «Авангарда».