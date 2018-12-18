Хэкстол уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

Хоккей 18 декабря 2018 02:03 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Дэйв Хэкстол в понедельник был уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, временно исполняющим обязанности тренера назначен Скотт Гордон.

- Сегодня утром я встречался с Дэйвом Хэкстолом и после обстоятельной беседы решил освободить его от обязанностей главного тренера. Я продолжаю оценивать команду и считаю это лучшим сценарием для дальнейшего развития. Хочу поблагодарить Дэйва за все, что он сделал для команды и организации. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Скотт Гордон, - сказал генеральный менеджер Чак Флетчер.

Напомним, что 50-летний Хэкстол начал работу в «Филадельфии» 18 мая 2015 года, заменив на посту главного тренера Крэйга Беруби.