Хэкстол уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, временно исполняющим обязанности тренера назначен Скотт Гордон.

- Сегодня утром я встречался с Дэйвом Хэкстолом и после обстоятельной беседы решил освободить его от обязанностей главного тренера. Я продолжаю оценивать команду и считаю это лучшим сценарием для дальнейшего развития. Хочу поблагодарить Дэйва за все, что он сделал для команды и организации. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Скотт Гордон, - сказал генеральный менеджер Чак Флетчер.

Напомним, что 50-летний Хэкстол начал работу в «Филадельфии» 18 мая 2015 года, заменив на посту главного тренера Крэйга Беруби.

OFFICIAL: The #Flyers have relieved Dave Hakstol of his duties as head coach. Scott Gordon will serve as head coach on an interim basis. https://t.co/6ecCm6Wk7X pic.twitter.com/Ie6n5YdunW