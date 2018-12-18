«Коламбус» обыграл «Вегас», Бобровский оформил шат-аут

Хоккей 18 декабря 2018 06:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Нейшнвайд-Арена".

Хоккеисты "Коламбуса" одержали победу над "Вегасом" в матче регулярного чемпиоаната НХЛ – 1:0.

Единственную шайбу на 41-й минуте забросил капитан "Блю Джекетс" Ник Фолиньо, которому ассистировали форвард Джош Андерсон и защитник Сет Джонс.

Отметим, что российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский совершил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков, а его одноклубник Артемий Панарин пропустил встречу.

21 декабря "Блю Джекетс" сыграют с "Нью-Джерси", а "Вегас" в тот же день встретится с "Айлендерс".