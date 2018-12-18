«Коламбус» обыграл «Вегас», Бобровский оформил шат-аут - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 06:37Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Коламбус» обыграл «Вегас», Бобровский оформил шат-аут

    Встреча прошла на стадионе "Нейшнвайд-Арена".

    Хоккеисты "Коламбуса" одержали победу над "Вегасом" в матче регулярного чемпиоаната НХЛ – 1:0.

    Единственную шайбу на 41-й минуте забросил капитан "Блю Джекетс" Ник Фолиньо, которому ассистировали форвард Джош Андерсон и защитник Сет Джонс.

    Отметим, что российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский совершил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков, а его одноклубник Артемий Панарин пропустил встречу.

    21 декабря "Блю Джекетс" сыграют с "Нью-Джерси", а "Вегас" в тот же день встретится с "Айлендерс".

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