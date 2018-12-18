«Питтсбург» уступил «Анахайму», Малкин забросил шайбу

Хоккей 18 декабря 2018 06:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене».

«Питтсбург» на домашней арене проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:4.

Отметим, что российский форвард «Питтсбург» Евгений Малкин забросил шайбу.

Таким образом, «Питтсбург» продолжает занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. В активе «Анахайма» 43 балла и 3-я позиция на «Востоке».

20 декабря «Пингвинз» сыграют против «Вашингтона», а «Дакс» днем ранее встретятся с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Анахайм» – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Малкин (Летанг, Кессел), 09:38 – 1:0; Раст (Кросби), 14:32 – 2:0; Хенрик (Ритчи, Спронг), 22:07 – 2:1; Шервуд (Рауни, Мэнсон), 25:33 – 2:2; Каше (Гецлаф), 38:47 – 2:3; Гецлаф (Хенрик, Оберг), 59:11 – 2:4.