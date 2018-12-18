«Питтсбург» уступил «Анахайму», Малкин забросил шайбу - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 06:53Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Питтсбург» уступил «Анахайму», Малкин забросил шайбу

    Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене».

    «Питтсбург» на домашней арене проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:4.

    Отметим, что российский форвард «Питтсбург» Евгений Малкин забросил шайбу.

    Таким образом, «Питтсбург» продолжает занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. В активе «Анахайма» 43 балла и 3-я позиция на «Востоке».

    20 декабря «Пингвинз» сыграют против «Вашингтона», а «Дакс» днем ранее встретятся с «Рейнджерс».

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Питтсбург» – «Анахайм» – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

    Голы: Малкин (Летанг, Кессел), 09:38 – 1:0; Раст (Кросби), 14:32 – 2:0; Хенрик (Ритчи, Спронг), 22:07 – 2:1; Шервуд (Рауни, Мэнсон), 25:33 – 2:2; Каше (Гецлаф), 38:47 – 2:3; Гецлаф (Хенрик, Оберг), 59:11 – 2:4.

    #хк питтсбург пингвинз#хк анахайм дакс#малкин евгений#нхл
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