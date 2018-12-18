«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Колорадо», у Варламова 17 сейвов

Хоккей 18 декабря 2018 07:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере.

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерса» обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1.

Отметим, что российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов провел на площадке 57 минут и 47 секунд. За это время он отразил 17 из 20 бросков, а его одноклубник – защитник Никита Задоров – провел на льду 14 минут и 7 секунд.

Таким образом, «Нью-Йорк Айлендерс», набрав 36 очков, вышел на 8-е место в таблице Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на 5-й позиции на «Западе», имея в своем активе 42 балла.

19 декабря «Айлендерс» сыграют против «Аризоны», а «Колорадо» на следующий день встретится с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Айлендерс» – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Эберле (Нельсон, Ли), 18:20 – 0:1; Бойчак (Пулок, Бейли), 22:07 – 0:2; Ландеског (Бэрри, Маккиннон), 26:45 – 1:2; Ли (Ледди, Эберле), 38:25 – 1:3; Фильппула (Пулок), 57:36 – 1:4.