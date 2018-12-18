Бывший футболист Савин покинул «Ак Барс»

Хоккей 18 декабря 2018 10:19 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Экс-футболист "Крыльев Советов" Евгений Савин покинул казанский хоккейный клуб "Ак Барс".

Отмечается, что соглашение с 34-летним игроком, которое было подписано четыре дня назад, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Хоккейный клуб "Ак Барс" благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Напомним, помимо "Крыльев", Савин выступал за «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень», завершив карьеру в 2015 году.

После этого Евгений вел шоу «Культ тура» на «Матч ТВ», а также был комментатором на «Матч ТВ» и Первом канале. С августа 2018 года ведет блог «КраСава».