Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ (видео)

Хоккей 18 декабря 2018 10:53 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский вратарь отразил 28 бросков в матче с «Вегасом».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой понедельника в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:0) 30-летний российский вратарь отразил 28 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Теперь на счету Бобровского 13 побед в 24 матчах, 90,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,86 пропущенных гола за игру.

Второй звездой дня стал голкипер «Бостона» Ярослав Галак. В матче с «Монреалем» (4:0) 33-летний словак отразил 22 броска и в третий раз в нынешнем регулярном чемпионате не пропустил ни одной шайбы.

Третьей звездой выбран форвард «Бостона» Колби Кейв. 23-летний канадец забил свой первый гол в НХЛ и сделал результативную передачу.