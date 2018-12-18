Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Адмирал
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:00
    Барыс
    Северсталь
    0
    0
    • Хоккей18 декабря 2018 10:53Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ (видео)

    Российский вратарь отразил 28 бросков в матче с «Вегасом».

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой понедельника в НХЛ.

    В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:0) 30-летний российский вратарь отразил 28 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Теперь на счету Бобровского 13 побед в 24 матчах, 90,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,86 пропущенных гола за игру.

    Второй звездой дня стал голкипер «Бостона» Ярослав Галак. В матче с «Монреалем» (4:0) 33-летний словак отразил 22 броска и в третий раз в нынешнем регулярном чемпионате не пропустил ни одной шайбы.

    Третьей звездой выбран форвард «Бостона» Колби Кейв. 23-летний канадец забил свой первый гол в НХЛ и сделал результативную передачу.

    #нхл#хк коламбус блю джекетс#бобровский сергей#хк бостон брюинз#галак ярослав#кейв колби
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта