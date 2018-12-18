Джон Торторелла: Бобровский был великолепен во второй половине третьего периода

Хоккей 18 декабря 2018 14:03 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский вратарь впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после победы над «Вегасом» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался об игре голкипера Сергея Бобровского.

«Во второй половине третьего периода было немного страшновато, – приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги. – Именно на этом отрезке Бобровский был великолепен. Потому что в первых двух периодах работы у него практически и не было».

Напомним, 30-летний российский голкипер отразил 28 бросков соперника и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Бобровский был признан второй звездой матча и лучшим игроком понедельника в НХЛ.

Теперь на счету Бобровского 13 побед в 24 матчах, 90,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,86 пропущенных гола за игру.