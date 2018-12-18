Джон Торторелла: Бобровский был великолепен во второй половине третьего периода - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 14:03Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Джон Торторелла: Бобровский был великолепен во второй половине третьего периода

    Российский вратарь впервые в сезоне сыграл «на ноль».

    Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после победы над «Вегасом» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался об игре голкипера Сергея Бобровского.

    «Во второй половине третьего периода было немного страшновато, – приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги. – Именно на этом отрезке Бобровский был великолепен. Потому что в первых двух периодах работы у него практически и не было».

    Напомним, 30-летний российский голкипер отразил 28 бросков соперника и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Бобровский был признан второй звездой матча и лучшим игроком понедельника в НХЛ.

    Теперь на счету Бобровского 13 побед в 24 матчах, 90,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,86 пропущенных гола за игру.

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