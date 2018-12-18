«Сочи» объявил о подписании контракта с Бакошем - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 14:42Источник: ХК «Сочи»Автор: Липкин Антон

    «Сочи» объявил о подписании контракта с Бакошем

    Словак перешел из «Провиденса».

    Форвард Мартин Бакош продолжит карьеру в «Сочи», сообщает официальный сайт клуба. 28-летний словак подписал с «леопардами» контракт до конца нынешнего сезона.

    Ранее Бакош уже выступал в КХЛ: в 2012-2014 годах он играл за «Слован», а в сезоне 2016/2017 – за «Куньлунь Ред Стар». Всего он провел в лиге 108 матчей и набрал 39 (20+19) очков при показателе полезности «–4» и 38 минутах штрафа.

    Нынешний сезон Бакош начинал в АХЛ в «Провиденс Брюинз». На его счету 4 (3+1) очка в 16 матчах.

    В составе сборной Словакии Бакош играл на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов и Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Ближайший матч «Сочи» проведет во вторник – дома с «Салаватом Юлаевом».

    #кхл#хк слован#бакош мартин#ахл#хк провиденс брюинз
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