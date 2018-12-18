Голы Шипачева и Тарасова принесли московскому «Динамо» победу над «Адмиралом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Боруссия М
    Нюрнберг
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 21:30
    Кан
    Тулуза
    0
    0
    • Хоккей18 декабря 2018 14:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Голы Шипачева и Тарасова принесли московскому «Динамо» победу над «Адмиралом»

    Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» на своем льду принимал московское «Динамо». Победу одержали гости со счетом 2:1.

    Счет в матче в первом периоде открыл нападающий «Адмирала» Александр Черников. Во второй двадцатиминутке усилиями Вадима Шипачева «Динамо» сравняло счет. Победу московской команде принес гол Даниила Тарасова в третьем периоде.

    «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» идет последним на Востоке.

    Следующий матч дальневосточная команда проведет 22 декабря с «Сибирью», «Динамо» 20 декабря сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

    #хк адмирал#хк динамо москва#шипачев вадим#тарасов дмитрий#кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта