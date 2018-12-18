Голы Шипачева и Тарасова принесли московскому «Динамо» победу над «Адмиралом»

Хоккей 18 декабря 2018 14:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» на своем льду принимал московское «Динамо». Победу одержали гости со счетом 2:1.

Счет в матче в первом периоде открыл нападающий «Адмирала» Александр Черников. Во второй двадцатиминутке усилиями Вадима Шипачева «Динамо» сравняло счет. Победу московской команде принес гол Даниила Тарасова в третьем периоде.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» идет последним на Востоке.

Следующий матч дальневосточная команда проведет 22 декабря с «Сибирью», «Динамо» 20 декабря сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».