Президенту Белоруссии противно смотреть на игру минского «Динамо» и сборной

Хоккей 18 декабря 2018 15:15 Источник: БЕЛТА Автор: Сметанникова Дарья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил игру минского «Динамо» и национальной сборной.

«Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру что минского «Динамо», что сборных команд. Это работа тренеров. Тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает.

Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет — лишайте его диплома. Это такая работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры.На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах», - приводит слова Лукашнеко «БелТА».

После 37 матчей регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.