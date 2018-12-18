Владимир Крикунов: Звено Шипачева справилось со своей задачей - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 15:43Источник: ХК «Адмирал»Автор: Липкин Антон

    Владимир Крикунов: Звено Шипачева справилось со своей задачей

    «Динамо» обыграло «Адмирал» во Владивостоке.

    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

    «Первое звено справилось со своей задачей, выиграло свой микроматч, – приводит слова Крикунова официальный сайт «Адмирала». – Они пропустили, они и забили оба гола. Остальные, слава Богу, сыграли на ноль, поэтому и выиграли.

    Здесь всегда сложно играть, большая разница по времени. Ребята немного не в движении. Тем более что мы не тренировались, прилетели сразу на игру.

    Хорошо, в общем-то, сыграли. Хотя моментов было довольно много у «Адмирала», чтобы забить больше одного гола, но где-то хорошо сыграл Бочаров, где-то защитники помогли. Хорошо, что победили – это самое главное».

    Напомним, голы в составе «Динамо» забили Вадим Шипачев и Даниил Тарасов. Бело-голубые набрали 41 очко и занимают шестое место в Западной конференции.

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