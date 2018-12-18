Белорусская федерация хоккея предложила альтернативу гимну Норвегии (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 15:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Белорусская федерация хоккея предложила альтернативу гимну Норвегии (видео)

    Федерация хоккея Белоруссии предложила в шутку альтернативу гимну Норвегии.

    На официальной странице федерации в твиттере появилась видеозапись, на которой вместо государственного гимна Норвегии звучит песня норвежского музыканта белорусского происхождения Александр Рыбака «Fairytale», с которой исполнитель выиграл Евровидение-2009.

    Напомним, ранее на турнире MEСA Hockey Games в Леренскуге перепутали гимн Белоруссии с композицией ансамбля «Песняры».

    #сборная белоруссии по хоккею#сборная норвегии по хоккею
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