Белорусская федерация хоккея предложила альтернативу гимну Норвегии (видео)

Федерация хоккея Белоруссии предложила в шутку альтернативу гимну Норвегии.
На официальной странице федерации в твиттере появилась видеозапись, на которой вместо государственного гимна Норвегии звучит песня норвежского музыканта белорусского происхождения Александр Рыбака «Fairytale», с которой исполнитель выиграл Евровидение-2009.
🇳🇴 Показываем, как на самом деле должен был звучать гимн Норвегии @norskishockey на турнире MECA Hockey Games 😉 pic.twitter.com/oitaXHVBR0— Федерация хоккея Беларуси (@hockey_bel) 18 декабря 2018 г.
Напомним, ранее на турнире MEСA Hockey Games в Леренскуге перепутали гимн Белоруссии с композицией ансамбля «Песняры».
По мнению норвежцев, ЭТО гимн Белоруссии 🤣 pic.twitter.com/nl2RgyzfDi— Руслан Абушкин (@abushkin) 16 декабря 2018 г.