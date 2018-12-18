Белорусская федерация хоккея предложила альтернативу гимну Норвегии (видео)

Хоккей 18 декабря 2018 15:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Федерация хоккея Белоруссии предложила в шутку альтернативу гимну Норвегии.

На официальной странице федерации в твиттере появилась видеозапись, на которой вместо государственного гимна Норвегии звучит песня норвежского музыканта белорусского происхождения Александр Рыбака «Fairytale», с которой исполнитель выиграл Евровидение-2009.

🇳🇴 Показываем, как на самом деле должен был звучать гимн Норвегии @norskishockey на турнире MECA Hockey Games 😉 pic.twitter.com/oitaXHVBR0 — Федерация хоккея Беларуси (@hockey_bel) 18 декабря 2018 г.

Напомним, ранее на турнире MEСA Hockey Games в Леренскуге перепутали гимн Белоруссии с композицией ансамбля «Песняры».