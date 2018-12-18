Сергей Светлов: Реализация у нас не такая, как бы хотелось - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 15:52Источник: ХК «Адмирал»Автор: Липкин Антон

    Сергей Светлов: Реализация у нас не такая, как бы хотелось

    «Адмирал» проиграл московскому «Динамо».

    Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

    «Игра, в целом, была хорошая, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Было движение, была борьба, создавали хорошие моменты.

    К сожалению, реализация у нас не такая, как бы хотелось. С одним голом сложно выиграть. Соперник хорошо сыграл, реализовал свои моменты и решил исход матча».

    Напомним, счет в матче открыл форвард «Адмирала» Александр Черников. Команда потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах.

    «Адмирал» остается худшей командой лиги, набрав 20 очков после 37 матчей.

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