Сергей Светлов: Реализация у нас не такая, как бы хотелось

Хоккей 18 декабря 2018 15:52 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Липкин Антон

«Адмирал» проиграл московскому «Динамо».

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Игра, в целом, была хорошая, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Было движение, была борьба, создавали хорошие моменты.

К сожалению, реализация у нас не такая, как бы хотелось. С одним голом сложно выиграть. Соперник хорошо сыграл, реализовал свои моменты и решил исход матча».

Напомним, счет в матче открыл форвард «Адмирала» Александр Черников. Команда потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах.

«Адмирал» остается худшей командой лиги, набрав 20 очков после 37 матчей.