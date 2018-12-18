«Амур» удержал победу над «Куньлунь Ред Стар» - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 17:13Автор: Липкин Антон

    «Амур» удержал победу над «Куньлунь Ред Стар»

    Хабаровский клуб взял реванш за поражение накануне.

    «Амур» выиграл у «Куньлунь Ред Стар» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в ледовом дворце «Фэйян» в Шанхае.

    По ходу игры гости вели со счетом 3:0 после голов Павла Дедунова, Игоря Руденкова и Вячеслава Ушенина. Китайцы отыграли две шайбы в третьем периоде благодаря финну Вилле Лаюнену и канадцу Майклу Латте.

    Таким образом, «Амур» взял реванш за поражение накануне со счетом 1:3.

    «Амур» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место, опередив в Восточной конференции «Сибирь». У «Куньлуня», потерпевшего шестое поражение в последних семи играх, осталось 37 очков и восьмая позиция.

    В своих следующих матчах 20 декабря «Куньлунь Ред Стар» примет московское «Динамо», а «Амур» сыграет в гостях с «Сибирью».

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Амур» (Хабаровск) – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
    Голы: Лаюнен, 45. Латта, 53 – Дедунов, 10. Руденков, 15. Вяч. Ушенин, 26.

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