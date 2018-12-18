Шумаков продолжит карьеру в «Авангарде» - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 17:25Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

    Шумаков продолжит карьеру в «Авангарде»

    Форвард возвращается из Северной Америки.

    Форвард Сергей Шумаков будет играть за «Авангард», сообщает «Чемпионат.com».

    26-летний нападающий летом расторг контракт с ЦСКА и уехал в Северную Америку, где выступал за фарм-клуб «Вашингтона» – «Херши Беарз». В десяти матчах за «медведей» на счету Шумакова 4 (3+1) очка при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафа.

    8 декабря форвард прошел процедуру драфта отказов, после чего подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Флориды» – «Спрингфилд Тандербердз», за который провел три матча и забил один гол. 13 декабря Шумаков покинул клуб.

    Ранее в КХЛ он играл за «Сибирь» (2011-2017) и ЦСКА (2017-2018).

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