Андрей Разин: Судя по статистике, мы провалили игру, но я бы так не сказал

Хоккей 18 декабря 2018 17:47 Источник: ХК «Барыс» Автор: Липкин Антон

«Северсталь» проиграла «Барысу» в Астане.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Барыса» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Барыс Арене» в Астане.

«С нашей стороны, судя по статистике, совсем провальная игра, – приводит слова Разина официальный сайт «Барыса». – Но я бы так не сказал, начало было равное.

К сожалению, в первые 30 минут мы заработали два больших удаления и одно маленькое. 13 минут в итоге играли в меньшинстве, плюс потеряли защитника. Практически все меньшинство в пять защитников играли, это очень тяжело.

В тех моментах, которые мы создали, и когда могли переломить игру, мы не забили».

Напомним, дубль в матче сделал Никита Михайлис, еще один гол забил Патрис Кормье.