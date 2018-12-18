Андрей Разин: Судя по статистике, мы провалили игру, но я бы так не сказал - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 17:47Источник: ХК «Барыс»Автор: Липкин Антон

    Андрей Разин: Судя по статистике, мы провалили игру, но я бы так не сказал

    «Северсталь» проиграла «Барысу» в Астане.

    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Барыса» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Барыс Арене» в Астане.

    «С нашей стороны, судя по статистике, совсем провальная игра, – приводит слова Разина официальный сайт «Барыса». – Но я бы так не сказал, начало было равное.

    К сожалению, в первые 30 минут мы заработали два больших удаления и одно маленькое. 13 минут в итоге играли в меньшинстве, плюс потеряли защитника. Практически все меньшинство в пять защитников играли, это очень тяжело.

    В тех моментах, которые мы создали, и когда могли переломить игру, мы не забили».

    Напомним, дубль в матче сделал Никита Михайлис, еще один гол забил Патрис Кормье.

    #кхл#хк барыс#хк северсталь#разин андрей
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