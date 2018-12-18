Андрей Скабелка: К концу второго периода сделали 50 бросков и не забили – сказалась пауза - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 18:04Источник: ХК «Барыс»Автор: Липкин Антон

    Андрей Скабелка: К концу второго периода сделали 50 бросков и не забили – сказалась пауза

    «Барыс» в своем первом матче после возобновления регулярного чемпионата обыграл «Северсталь».

    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:0) на «Барыс Арене» в Астане.

    «Влились у нас ребята, которые были травмированы. Наверное, нет у них еще игрового тонуса, плюс на остальных сказалась пауза, – приводит слова Скабелки официальный сайт клуба. – Я с этим связываю, что мы сделали около 50 бросков к концу второго периода и не забили.

    Но надо отдать должное сопернику, это совсем другая команда с приходом Андрея Владимировича (Разина). Наполовину команда поменялась, совсем другое содержание и стиль игры. Мы видели последние игры, знали, что соперник будет агрессивно работать.

    Хочу поблагодарить ребят. Да, немного не получалось у нас в завершении, но мы достаточно терпеливо играли и дождались тех моментов в конце игры. Скажем так, удалось реализовать наше преимущество».

    Напомним, дубль в матче сделал Никита Михайлис, еще один гол забил Патрис Кормье.

    #кхл#хк барыс#хк северсталь#скабелка андрей#разин андрей
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