«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив «Сибири» - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 18:08Источник: «Советский спорт»

    «Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив «Сибири»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» на домашнем льду обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 4:2.

    У победителей встречи голами отметились Егор Миловзоров (1-я минута), Джордан Карон (5), Владимир Первушин (30) и Данил Романцев (57), а у гостей шайбы забросили Павел Кудрявцев (8) и Стаффан Кронвалль (48).

    «Локомотив» потерпел третье поражение кряду и с 49 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Сибирь» расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

    В следующем матче железнодорожники 20 декабря на выезде сыграют с «Барысом», а новосибирцы в тот же день примут «Амур».

    #кхл#хк сибирь#хк локомотив
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