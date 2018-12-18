«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив «Сибири»

Хоккей 18 декабря 2018 18:08 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» на домашнем льду обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Егор Миловзоров (1-я минута), Джордан Карон (5), Владимир Первушин (30) и Данил Романцев (57), а у гостей шайбы забросили Павел Кудрявцев (8) и Стаффан Кронвалль (48).

«Локомотив» потерпел третье поражение кряду и с 49 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Сибирь» расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

В следующем матче железнодорожники 20 декабря на выезде сыграют с «Барысом», а новосибирцы в тот же день примут «Амур».