Данил Романцев: На турнирную таблицу стараемся внимания не обращать - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 19:14Источник: ХК «Сибирь»

    Данил Романцев: На турнирную таблицу стараемся внимания не обращать

    Нападающий «Сибири» Данил Романцев – о победе над «Локомотивом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Так получилось, что два раза подряд линейный арбитр убрал меня с «точки». После этого я завелся, разозлился, получилось забить. Спасибо арбитру, что придал мне немножко эмоций. Главным героем у «Сибири», без вопросов, был Красиков. Леха – просто герой, но не будем его сильно хвалить, у нас впереди еще целая серия игр.

    На турнирную таблицу стараемся внимания не обращать, а двигаться поступательно, от матча к матчу. Нам об этом постоянно напоминает главный тренер: у нас есть следующий матч, а как сложиться в таблице, будем смотреть потом.

    В «Локомотиве» много бывших новосибирцев? А я – бывший ярославец. Перед матчем никаких принципиальных моментов мы не обсуждали, ничего особенного не было. Нам с любым соперником нужны очки, а за принципиальность очков в копилке не добавиться.

    #кхл#хк сибирь#хк локомотив#романцев даниил
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