Алексей Красиков: Очень эмоциональная игра, чуть сердце не разорвалось на площадке - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 21:13Источник: ХК «Сибирь»

    Алексей Красиков: Очень эмоциональная игра, чуть сердце не разорвалось на площадке

    Голкипер «Сибири» Алексей Красиков – о победе над «Локомотивом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Очень эмоциональная игра, у меня чуть сердце не разорвалось прямо на площадке. Но хочу отметить всю команду, все играли как единое целое. Все бились, пластались, блокировали броски.

    Могу только сказать спасибо ребятам за то, что облегчали мне работу. Где-то я им помог, где-то они мне помогли. Забили важные голы – в начале матча, в конце. Сегодня все молодцы и красавцы.

    Такая эмоциональная победа – именно то, что нам нужно сейчас, чтобы хорошо начать домашнюю серию, – приводит слова Красикова официальный сайт «Сибири».

    #кхл#хк сибирь#хк локомотив#красиков алексей
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