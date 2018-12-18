«Спартак» забросил пять безответных шайб «Йокериту», у Хохлачева дубль - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 21:44Источник: «Советский спорт»

    «Спартак» забросил пять безответных шайб «Йокериту», у Хохлачева дубль

    В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» обыграл финский «Йокерит» со счетом 5:0.

    У победителей встречи дубль оформил Александр Хохлачев (2-я и 17-я минуты) и по разу отличились Бен Максвелл (25), Ярослав Дыбленко (42) и Максим Цыплаков (53).

    «Йокерит» потерпел третье поражение кряду и с 53 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 44 очка.

    В следующем матче финны 20 декабря примут ЦСКА, а красно-белые в тот же день встретятся с «Салаватом Юлаевым».

    #кхл#хк спартак#хк йокерит#хохлачев александр
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