Дубль Хаудена принес волевую победу минскому «Динамо» в матче с рижским «Динамо» - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 21:51Источник: «Советский спорт»

    Дубль Хаудена принес волевую победу минскому «Динамо» в матче с рижским «Динамо»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на домашнем льду обыграло рижское «Динамо» со счетом 2:1.

    У победителей встречи дубль оформил Куинтон Хауден, забив на шестой и 18-й минутах третьего периода, а у гостей отличился Мартиньг Дзиеркалс, открывший счет в противостоянии на первой минуте второго периода.

    Минчане прервали серию из трех поражений и с 24 очками занимают десятое место в Западной конференции, а рижане в ней же расположились на девятой строчке, имея в активе 34 очка.

    В следующем матче подопечные Андрея Сидоренко 20 декабря примут «Слован», а команда Гиртса Анкипанса в тот же день на выезде сыграет со СКА.

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