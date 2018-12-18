Дубль Хаудена принес волевую победу минскому «Динамо» в матче с рижским «Динамо»

Хоккей 18 декабря 2018 21:51 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на домашнем льду обыграло рижское «Динамо» со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Куинтон Хауден, забив на шестой и 18-й минутах третьего периода, а у гостей отличился Мартиньг Дзиеркалс, открывший счет в противостоянии на первой минуте второго периода.

Минчане прервали серию из трех поражений и с 24 очками занимают десятое место в Западной конференции, а рижане в ней же расположились на девятой строчке, имея в активе 34 очка.

В следующем матче подопечные Андрея Сидоренко 20 декабря примут «Слован», а команда Гиртса Анкипанса в тот же день на выезде сыграет со СКА.