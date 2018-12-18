Игорь Никитин: В поражении есть хорошие моменты, они нужны, чтобы команда росла - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 23:15Источник: «Р-Спорт»

    Игорь Никитин: В поражении есть хорошие моменты, они нужны, чтобы команда росла

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о поражении от «Витязя» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Соперник заслужил победу, а мы не были сконцентрированы и допускали несвойственные ошибки. Из-за этого потеряли много сил, их не хватило в концовке, чтобы отыграться.

    В поражении есть хорошие моменты, они нужны, чтобы команда росла. Если честно, никто у нас не обращал внимания на длительную серию побед, мы на игре концентрировались. Если недостаточно хорошо играешь, то смысл в этой серии?», – приводит слова Никитина «Р-Спорт».

    Напомним, ЦСКА прервал победную серию из 18 игр и с 66 очками лидирует в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.

    #кхл#хк цска#хк витязь#никитин игорь
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