Игорь Никитин: В поражении есть хорошие моменты, они нужны, чтобы команда росла

Хоккей 18 декабря 2018 23:15 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о поражении от «Витязя» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Соперник заслужил победу, а мы не были сконцентрированы и допускали несвойственные ошибки. Из-за этого потеряли много сил, их не хватило в концовке, чтобы отыграться.

В поражении есть хорошие моменты, они нужны, чтобы команда росла. Если честно, никто у нас не обращал внимания на длительную серию побед, мы на игре концентрировались. Если недостаточно хорошо играешь, то смысл в этой серии?», – приводит слова Никитина «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА прервал победную серию из 18 игр и с 66 очками лидирует в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.