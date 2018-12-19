Илья Воробьев: Перестроились, перехватили инициативу и довели до уверенной победы - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 01:12Источник: ХК СКА

    Илья Воробьев: Перестроились, перехватили инициативу и довели до уверенной победы

    Главный тренер СКА Илья Воробьев – о победе над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Начало у нас было средненькое, скажем так. Потом перестроились, лучше вошли в игру, перехватили инициативу и довели до уверенной победы, – приводит слова Воробьева официальный сайт СКА.

    – С Кузьменко все в порядке после игры с Финляндией?
    – Да, как видите, мы дали отдых ребятам из сборной, которым смогли или посчитали нужным. Андрей нормально себя чувствует.

    – Тяжело ли было подвести команду в едином состоянии к этой игре? Кто-то был в сборной, а кто-то просто тренировался.
    – Да, такая ситуация. В общем-то, не считая первых минут, вышли из положения довольно-таки солидно. Нормально все, работаем.

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