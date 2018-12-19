Владимир Орсаг: Если хочешь преуспеть в игре против таких команд, как СКА, то надо забивать больше, чем один гол - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 01:18Источник: ХК СКА

    Владимир Орсаг: Если хочешь преуспеть в игре против таких команд, как СКА, то надо забивать больше, чем один гол

    Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг – о поражении от СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – У нас был хороший старт, в первом периоде смогли выйти вперед, но, к сожалению, уже в следующей смене позволили СКА забить гол. Как раз следующие смены после голов очень важны, так произошло и в прошлой игре, и в этой.

    Мы действовали хорошо в первой половине матча, у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали, в том числе и в большинстве. Если хочешь преуспеть в игре против таких команд, как СКА, то надо забивать больше, чем один гол.

    Потом СКА повел, а против таких соперников очень тяжело играть в ситуации, когда уступаешь им в счете. Они контролировали остаток игры. Мы старались, но результат сегодня такой.

    #кхл#хк ска#хк слован#орсаг владимир
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