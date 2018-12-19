Игорь Уланов: Если честно, мы не ожидали такого счета

Хоккей 19 декабря 2018 01:47 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов – о победе над «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Если честно, мы не ожидали такого счета, но тем не менее... Прекрасно понимали, что у «Йокерита» это будет вторая игра подряд. Выходили играть в свой хоккей.

Практически все звенья выполнили задание: и большинство у нас сработало, и меньшинство мы выстояли, и в формате 5 на 5... Сыграли дисциплинированно в обороне – знали, что «Йокерит» опасен в зоне нападения.

Юлиус оставил нас в игре – несколько моментов было на грани. Надо поблагодарить нашего голкипера. И, конечно, хочется поздравить Максим Цыплакова с первым голом в КХЛ.

Безусловно, очень важна и поддержка болельщиков – они здорово нам помогали. На матч пришло очень много зрителей – спасибо им огромное, нам было очень приятно играть в такой атмосфере, – приводит слова Уланова официальный сайт «Спартака».